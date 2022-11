Viel zu entdecken am Tag der offenen Schule

Reichelsheim. Hunderte Eltern und Kinder aus der Umgebung haben den diesjährigen Tag der offenen Schule an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) genutzt, um sich ein Bild von der Reichelsheimer Bildungseinrichtung zu machen. Und die, die nicht in Präsenz teilnehmen konnten, schauten in den sozialen Netzwerken vorbei, wo die Schule in Echtzeit über die Höhepunkte des Tages informierte.

Direktor Herwig Bendl, stellvertretender Schulleiter und Frank Rosenberg, Stufenleiter der Klassen 5 und 6 und zugleich Hauptorganisator des Tages, freuten sich bei ihrer Begrüßung in der Aula der Schule über zahlreiche Besucher, die sich an insgesamt acht Stationen über Schwerpunkte der GAZ informieren konnten. Die jeweiligen Führungen starteten alle an einer der acht Stationen, sodass sich die einzelnen Gruppen unabhängig voneinander im Schulgebäude bewegten und es weder zu Staubildung, noch zur Ansammlung größerer Menschengruppen kam.

Von dem Informationsangebot der Fachschaften machten die Besucher dann auch rege Gebrauch. Schon im Hauptgebäude gab es viel zu entdecken: Vom Bereich Technik, über Kunst, die Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch sowie die Gesellschaftswissenschaften bis zu einer Darbietung der Fachschaft „Darstellendes Spiel“.

Im Neubau stellten sich die Naturwissenschaften Physik und Biologie an einer Station vor. Auch in der Schwimmhalle konnten die Besucher in den Genuss einer kleinen Führung kommen und von oben aus einen etwas anderen Blick auf die GAZ werfen. Für eine individuelle Laufbahnberatung standen in der Eingangshalle schließlich Mitglieder der Schulleitung, des Schulfördervereins und des Schulelternbeirats für Gespräche zur Verfügung.

An der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim unterrichten zurzeit etwa 110 Lehrkräfte und Referendare 56 Klassen und Tutorien mit etwa 1100 Schülern. Als kooperative Gesamtschule verfügt die GAZ über einen Haupt-, einen Realschul- und einen Gymnasialzweig. Für Schüler, die besondere Unterstützung zum Lernen benötigen, stehen zwei Lernhilfeklassen zur Verfügung. Ein Schwerpunkt an der GAZ ist die Berufsorientierung mit der „Talent Company“ in Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern. Die GAZ ist ferner eine Schule mit offenem Nachmittagsprogramm und bietet an allen Tagen AG und eine Hausaufgabenbetreuung an. red