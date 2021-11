So mancher Tagesordnungspunkt in der Sitzung der Lautertaler Gemeindevertretung nahm einiges an Zeit und Beratungsbedarf in Anspruch. Bei anderen Themen kam das Gremium aber schnell zu einer Einigung.

So beschlossen die Gemeindevertreter einstimmig, dem Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2022 zuzustimmen – ohne weitere Beratungen im Umweltausschuss. Der zuständige Förster Dirk Dins

