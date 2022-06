Viel Andrang beim Lautertaler Familienwandertag

Lautertal. Im Rahmen der 50-Jahr-Feierlichkeiten der Gemeinde Lautertal hat jüngst erstmalig ein Familienwandertag unter dem Motto „Lautertal aktiv“ rund um die Kuralpe und Beedenkirchen stattgefunden. Trotz der widrigen Wettervorhersage für den Sonntag lockten die Strecken über 4,9 und 9,5 Kilometer eine Vielzahl von Familien aus nah und fern an.

An verschiedenen Stationen konnten die Kinder ihr Geschick und Ihr Wissen unter Beweis stellen, und hatten bei verschiedenen Spielen und Geschicklichkeitsübungen viel Spaß. Ein Glanzpunkt war der Geländeparcours mit Steckenpferden der Reiterfreunde Staffel.

Hoffnung auf eine Fortsetzung

In der Halbzeit der Strecke erlebten die Wanderer die Kulinarik von Wildschweinbratwürstchen aus der Region und einer mediterranen Gemüsepfannne. Dafür stand der Chefkoch des Felsberg-Restaurants Addas Buka zur Verfügung. Die Kinder sammelten auf dem Weg begeistert ihren Waldschatz, der aus einer Vielzahl kleinerer bestand und in einer kleinen Waldschatztruhe in Form eines Eierkartons sein Ziel fand. Für die Stationen an der Strecke zeichneten sich die Bürger für Beedenkirchen verantwortlich.

Waren die Familien an der Grillhütte in Allertshofen angekommen, konnten sie zur Mittagspause dem Konzert der Odenwälder Jagdhornbläser gespannt lauschen. Nachmittags starteten der Schirmherr, Bürgermeister Andreas Heun, und Ortsvorsteher Hartmut Krämer, um sich einen persönlichen Eindruck von der Strecke zu machen. Dabei hob Heun die Attraktivität der Stationen und das besondere Engagement und die Idee der Verantwortlichen für diese Veranstaltung im Rahmen des gemeinsamen Jubiläums der Gemeinde Lautertal hervor. „Unterm Strich wäre es sehr schade, wenn Lautertal aktiv bei dieser Akzeptanz der Bevölkerung nach dem Jubiläum wieder verschwinden würde“, so Udo Rutkowski von dem verantwortlichen Veranstalter, der Jägergemeinschaft des Reviers Beedenkirchen. red