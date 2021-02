Lautertal. Zu einer Video-Konferenz trafen sich die Mitglieder des Vorstands der SPD Lautertal unter der Leitung von Jürgen Machleid. Bei der inzwischen schon mehrfach geübten Praxis seien weitere Weichen für die Kommunalwahl am 14. März gestellt worden, berichtete die Partei.

Unter anderem beschlossen die Vorstandsmitglieder, sich am kommenden Sonntag, 31. Januar, ab 18 Uhr mit allen Kandidaten für die Gemeindevertretung und die Ortsbeiräte in Elmshausen, Gadernheim, Lautern und Reichenbach zu einer Videokonferenz zu treffen. Auch nicht kandidierende SPD-Mitglieder sind dazu eingeladen.

Zugangsdaten würden allen Kandidaten und den Mitgliedern zugestellt, kündigte die SPD an. Der Termin sei eine gute Gelegenheit für die Kandidaten, sich in Wort und Bild vorzustellen. Besonders gelte dies für Annette Hemmerle-Neber, die auf Platz 2 der Gemeindevertreterliste und auf Platz 1 der Liste für den Ortsbeirat Reichenbach rangiert. Hemmerle-Neber ist neu in Lautertal, verfügt aber als ehemalige Bürgermeisterkandidatin und Stadtverordnete in Lorsch über politische Erfahrung.

Auf der Liste der Sozialdemokraten stehen auch parteilose Kandidaten aus der Bürgerschaft, die sich engagieren wollen. Jascha Kaffenberger und Dietmar Becker aus Reichenbach kandidieren erstmals für die Gemeindevertretung. Pauline Schöneck und Felix Schmidt-Eul, ebenfalls aus Reichenbach, bewerben sich darüber hinaus für den Ortsbeirat. Marcel Kaffenberger ist schon Mitglied im Ortsbeirat und kandidiert erneut.

Auch auf zwei anderen Listen sind parteilose Kandidaten vertreten. In Elmshausen sind es Ortsvorsteher Walter Kirschbaum sowie Fabian Kaffenberger und Tobias Bauß. SPD-Mitglied Claudia Czyrt, ehemals Ortsvorsteherin, kehrt nach einer Pause in den Kreis der Bewerber zurück. Karl Schmidt und Christian Stechmann komplettieren den Kreis der parteilosen Bewerber auf der SPD-Liste für den Ortsbeirat Lautern. red