Versuchter Einbruch ins Reichenbacher Pfarrbüro

Reichenbach. Erfolglos hat am Montagmorgen mindestens ein Täter versucht, in das evangelische Pfarrbüro und in das Gemeindehaus in der Nibelungenstraße einzudringen.

Durch den Einbruchsversuch ist ein Schaden an Türen und Fenster von mindestens

1000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise wurde der oder die Täter von der

Reinigungskraft gegen 5 Uhr gestört.

Wer um die Tatzeit verdächtige Personen auf der Nibelungenstraße gesehen hat und

Hinweise geben kann, sollte sich bei den Ermittlern (K 41) in Bensheim melden.

Telefon: 06251 / 8468-0. ots