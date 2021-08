Verschönerungsverein Elmshausen hatte 21 Arbeitseinsätze im vergangenen Jahr

Elmshausen. „Schön, dass wir uns zusammengefunden haben“ – mit diesem Worten begrüßte Henry Scheppers die Mitglieder des Verschönerungsvereins Elmshausen (VVE) zur Jahreshauptversammlung unter der Zeltüberdachung des Vereins am Striethteich. Ein Treffen in diesen Zeiten ist nicht selbstverständlich, das wurde in dem Jahresbericht des Vorsitzenden deutlich. Viele Veranstaltungen mussten ausfallen, neben dem Erntedankfest und dem Neujahresauftakt auch die 50-Jahr-Feier des Vereins, die in diesem Jahr gefeiert werden sollte.

Trotz aller Schwierigkeiten hat eine Gruppe Vereinsmitglieder die Anlagen des Vereins gepflegt. Mit viel Abstand zueinander hielten sie den Bereich um den Striethteich sauber. Insgesamt wurden 21 Arbeitseinsätze durchgeführt. Das sind über 1000 Stunden, die für die Allgemeinheit gearbeitet wurden, bilanzierte der Vorsitzende Scheppers. Immerhin ist der Striethteich ein beliebtes Ausflugsziel. Im Sommer vergangenen Jahres, als die Situation etwas besser war, fanden dort einige Treffen von Vereinen oder auch dem Kindergarten oder der Kerwejugend statt. Auch die Mitglieder des Verschönerungsvereins pflegten in dieser Zeit ein gemütliches Ende ihrer Arbeitseinsätze.

Pflege verschiedener Anlagen

Neben dem Striethteich kümmern sich Vereinsmitglieder um die Sauberkeit und Schönheit von Elmshausen. Dazu gehört der Radlettplatz mit seinen Anlagen, die Blumen am Rathaus, die Pflanzen am Metzgerbrunnen, der Dorfplatz wo die Lästerbank steht oder der neue WillyHartmann-Platz.

Ein weiterer Dank galt bei dieser Versammlung einzelnen Vereinsmitgliedern, die sich um besondere Projekte gekümmert hatten. Dazu gehört die Pflege der Enten, die am Teich leben, das Reinigen der Toiletten am Teich, die Sanierung der Karl-Stähr-Hütte, die Wartung der Maschinen des Vereins, die Reparatur des Abflusses am Striethteich sowie die Planung von Bauprojekten.

„Es ist deutlich erkennbar, dass ehrenamtlich Mitarbeitende des VVE Leistungen und Aktivitäten uneigennützig und meist im Hintergrund erbringen, ohne dafür die Erwartungshaltung der öffentlichen Anerkennung zu haben“, formulierte Scheppers in seinem Jahresbericht. „Die Mitarbeitenden des VVE erbringen kontinuierlich Leistungen, die allen Lautertaler zu Gute kommen und der Gemeinde jährlich Kosten in einer mittleren vierstelligen Summe einsparen“, so die Bilanz. Schön wäre es für den Verein, wenn sich weitere Menschen finden, die bereit sind mitzuarbeiten, bekundete er.

Vorstand bestätigt

Für den Kassenbericht sorgte Carmen Scheppers, die ordnungsgemäße Führung bestätigten die Kassenprüfer. Formsache war auch die Änderung der Satzung in einzelnen Punkten, wie sie vom Finanzamt gefordert wurde.

Zur Jahreshauptversammlung gehörte ein vorsichtiger Ausblick in die nächsten Monate. Werbung in eigner Sache will der Verschönerungsverein beim Kerbumzug machen. Er beteiligt sich mit einem kleinen Wagen und Mitglieder werden Apfelwein und Apfelsaft ausschenken. Der Abschluss der Arbeiten an der Karl-Stähr-Hütte sowie die Wiederherstellung der Räume im Alten Rathaus und der Bau einer neuen Gerätehütte am Striethteich sind ebenfalls in dem Plan zu finden. Wenn die Pandemie-Lage es zulässt, soll am 3. Oktober das Herbstfest gefeiert werden. Die 50-Jahrfeier des Vereins soll 2022 begangen werden.

Zur Tagesordnung gehörte die Neuwahl des Vorstandes. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt: Henry Scheppers als Vorsitzender, Dieter Klehr als Stellvertreter, Rainer Krämer als Schriftführer, Carmen Scheppers als Rechnerin sowie die Beisitzer Karl Kauer und Manfred Pöschl.

Im Zuge der Versammlung wurde der Vereinsgründer Willy Hartmann für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.