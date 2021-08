Gadernheim. Am Montag, 9. August, findet ab 19 Uhr im Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde in Gadernheim die Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Harmonie Gadernheim statt. Auf der Tagesordnung stehen Berichte aus dem Vereinsvorstand. Außerdem stehen Neuwahlen des Vorstandes und eines Kassenprüfers an. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1