Vernissage im Rathaus

Reichenbach. Nach über drei Jahren kehrt die Reichenbacher Künstlerin Pauline Schöneck mit einer neuen Ausstellung ihrer „Farbgefühle“ in das Rathaus ihres Wohnortes zurück. Pauline Schöneck hatte mit ihrer ersten Ausstellung im Jahr 2019 für viele andere Künstler den Weg geebnet, auch ihre Werke im Lautertaler Rathaus einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Schöneck hatte vor rund neun Jahren mit dem Malen begonnen. Nun darf man gespannt sein, wie sich ihre abstrakte Acrylmalerei in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat. Zur Vernissage lädt die Gemeindeverwaltung alle Kunstinteressierten am Donnerstag, 17. November , um 17.30 Uhr, in das Lautertaler Rathaus nach Reichenbach ein. Die Bilder sind dort noch bis zum 31. Januar während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. fred