Reichenbach. Der Ortsbeirat Reichenbach trifft sich am Dienstag, 20. Juli, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach. Dabei soll es um die Verkehrssituation an der B 47 zwischen Knodener Straße und Zehnesweg sowie in Bee Straße und Seifenwiesenweg gehen.

Außerdem ist die Straßenbeleuchtung ein Thema. Abschließend wird über eine neue Geschwindigkeits-Messtafel gesprochen. red