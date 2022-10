Verband fordert Hilfe für Kur-Einrichtungen

Lindenfels. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und steigende Energiepreise setzen die Vorsorge- und Reha-Kliniken unter Druck. Die Heilbäder und Kurorte in Hessen fordern deshalb vom Bund einen Rettungsschirm, der die Einrichtungen schützt und die medizinisch-therapeutische Kompetenz sichert.

„Die Lage der Vorsorge- und Reha-Kliniken hat sich in den letzten Wochen deutlich verändert“, erklärt der Vorsitzende des Hessischen Heilbäderverbandes, Bürgermeister Michael Köhler. „Das Aussetzen von Operationen, die hohen Aufwendungen zur Eindämmung der Pandemie und die stetig steigenden Energie- und Strompreise setzen die Einrichtungen unter Druck. Gleichwohl sind sie die Garanten für die überzeugende medizinisch-therapeutische Kompetenz der Heilbäder und Kurorte in Hessen.“ Zum Heilbäderverband gehört als Heilklimatischer Kurort auch Lindenfels.

„Jede Klinik leistet einen herausragenden Beitrag für die Vielfalt der medizinisch-therapeutischen Landschaft, die sich in Hessen auf die Heilbäder und Kurorte konzentriert,“ erklärt die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes, Almut Boller: „90 Prozent der stationären Vorsorge- und Rehabilitationskliniken sind in den Gesundheitsstandorten beheimatet. Und das mit gutem Grund. Denn das Herausauslösen und der Aufenthalt in einem auf Gäste und Patienten ausgerichteten Heilbad oder Kurort erhöht die Heilungschancen eines jeden Einzelnen um ein Vielfaches.“

Rund 136 Euro Bruttoumsatz entstehen pro Übernachtung in einer Vorsorge- oder Rehaklinik, heißt es vom Verband weiter. Insgesamt erlösen die Gesundheitseinrichtungen in den Heilbädern und Kurorten in Hessen demnach einen Bruttoumsatz von über 600 Millionen Euro jährlich. „Damit bringen sie den Wirtschaftskreislauf in Schwung, denn in der zweiten Umsatzstufe profitieren davon Bäckereien, Gärtnereien, Handel, Baugewerbe oder auch Banken und Sparkassen“, schreibt der Verband. red