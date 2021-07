Unübersehbare Spuren einer Grillparty am Hohenstein bei Reichenbach

Reichenbach. Die Reste eines größeren Festes rund um die Grillhütte am Hohenstein haben Tierhalter von den benachbarten Weideflächen und entlang des Heuwegs eingesammelt. Ein Grill stand verlassen an der Hohensteiner Straße Richtung Hofgut. Auf den Tischen an der Grillhütte standen leere Getränkebehälter. Die Partygäste hätten sicherlich ihre Hinterlassenschaften selbst wegräumen können. Wenn die gefüllten Flaschen und Dosen den Berg hinaufgetragen werden konnten, dann dürfte es nicht schwerfallen, sie leer wieder mit ins Tal zu nehmen, meinen die Weideflächennutzer. koe/Bild: koe

