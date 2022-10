Unterwegs mit dem „Feurigen Elias“

Gadernheim. Zu einer Tour mit der historischen Dampfstraßenbahn „Feuriger Elias“ haben sich die Mitglieder des Odenwaldklubs (OWK) Gadernheim jüngst am Jarnacplatz in Gadernheim getroffen. Von dort aus ging es zunächst mit den Pkw über die Kuralpe und Jugenheim bis nach Eberstadt in das Heag-Depot. Dort stand schon die Dampflok mit einem geschlossenen, einem überdachten und einem offenen Wagen bereit.

Besuch im Eisenbahn-Museum

Aufgrund des Regenwetters und einer überschaubaren Teilnehmerzahl fanden alle im geschlossenen Wagen einen Platz. Die Dampfstraßenbahn wird von der Arbeitsgemeinschaft Historische Heag-Fahrzeuge im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein betrieben. Die Dampflok ist Baujahr 1919 und hat 160 PS Leistung, erfuhr die Gruppe vom Lokführer, der auch aus Gadernheim kommt.

Die Fahrt führte von Eberstadt über den Luisenplatz nach Griesheim. Am Luisenplatz wurde die Dampflok mit frischem Wasser befüllt und es stiegen neue Fahrgäste hinzu, denn in Griesheim fand der jährliche Zwiebelmarkt statt. Dort hatte die Gruppe auch eine Einkehr. In einer großen Halle gab es Blasmusik, Essen und Trinken.

Die Rückfahrt von Griesheim endete am Luisenplatz in Darmstadt. Mit der normalen Straßenbahn ging es von dort aus nach Eberstadt zurück, wo die Pkw vor der Tour abgestellt waren. Die Organisation der Fahrt hatte Ursula Schmidt übernommen. ak