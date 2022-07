„Vielleicht sollten wir öfters Ortsbeiratssitzungen halten“, sagte Ortsvorsteher Hartmut Krämer ironisch. Denn just am Tag vor der Sitzung hatte die Gemeinde zwei lange gehegte Wünsche des Beedenkirchener Beirats erfüllt: Am Friedhof wurden Fahrradständer und am Dorfgemeinschaftshaus Hinweisschilder für richtiges Parken aufgestellt.

Stichwort Parken: Obwohl wenig – im rechtlichen Sinne

...