Unbekannte stehlen Dachpappe-Rollen

Elmshausen. „Es gibt nichts, was nicht geklaut wird“, stellte Rainer Krämer, Vorstandsmitglied das Verschönerungsvereins Elmshausen (VVE) leicht zornig fest, als ihm, Manfred Pöschl und Walter Kirschbaum mitteilten, dass die für die neue Dachbedeckung der Karl-Stähr-Hütte im Wald des Hohberges gekauften zehn Rollen Dachpappe gestohlen worden waren. Alle drei hatten zusammen die alte Dachbedeckung in mühevoller Arbeit entfernt.

Mehrere Hundert Euro Verlust

Jetzt wollten Pöschl und Kirschbaum die neuen Teerpappe Bahnen aufbringen. Vor Ort mussten sie jedoch den Diebstahl feststellen. Durch den Verlust wird sich die Fertigstellung der Stähr-Hütte verzögern.

„Wer machten denn so was?“, fragten sich die ehrenamtlichen Helfer des Verschönerungsvereins. Der Wert der Rollen betrage, so Krämer, mehrere hundert Euro. Man habe im Namen des Vereins Anzeige bei der Polizei in Bensheim erstattet, berichtete er.

Frust bei den Ehrenamtlern

Der Frust bei den engagierten Helfern ist nach dem Diebstahl groß: Da renovierten ein Verein und dessen Helfer in ihrer Freizeit eine Hütte, die der Allgemeinheit zur Nutzung überlassen ist und dann werde ihnen auch noch das Material dafür gestohlen. An Dreistigkeit sei das nicht zu überbieten, ärgert sich Rainer Krämer.

Er bittet die Bevölkerung ihm mitzuteilen, wo jetzt verdächtige neue Dachpappenrollen gesehen oder verarbeitet werden oder ob ein Spaziergänger zufällig einem Auto mit entsprechender Ladung im Wald begegnete. Hinweise nehme der Verschönerungsverein oder die Polizeistation Bensheim entgegen. koe