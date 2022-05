Turmstraße in Gadernheim wird gesperrt

Gadernheim. Im Bereich der Hausnummern 1 bis 11 wird die Turmstraße in Gadernheim wegen Glasfaserarbeiten ab Montag, 2. Mai, bis spätestens Montag, 8. Mai, gesperrt. Das teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung mit. Auch der Gehweg sei betroffen, Fußgänger könnten aber jederzeit passieren. Außerdem wird zur Herstellung eines Gasanschlusses an der Nibelungenstraße in Gadernheim in Höhe der Hausnummer 673 der Gehweg teilweise gesperrt. Außerdem könne es auch auf der Straße zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten sollen Anfang Mai beginnen und maximal drei Tage dauern. red

