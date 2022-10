TSV Reichenbach startet in die neue Ski-Saison

Reichenbach. Am Sonntag, 6. November, eröffnet die Ski-Abteilung des TSV Reichenbach die neue Saison. Dazu wird in der vereinseigenen Turnhalle im Brandauer Klinger in der Zeit von 10 bis 13 Uhr ein Ski-Service angeboten. Hier kann jeder seine Ski auf Vordermann bringen lassen. Der Belag wird ausgebessert, Kanten werden geschliffen und die Ski werden professionell gewachst. Unter den Abteilungsleitern Markus Vetter und Oliver Sauer ist dieser Service ein fester Bestandteil des Angebots der Skifreunde.

Außerdem gibt es Informationen rund um den Wintersport, und Interessierte können sich für die Skifreizeiten im Winter anmelden. Die erste Fahrt führt in der Zeit vom 9. bis zum 11. Dezember nach St. Anton am Arlberg, wo 280 Kilometer Piste angeboten werden. An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbst, die Bildung von Fahrgemeinschaften wird unterstützt. Die Leitung der Fahrt haben Andreas Meyer (Tel.: 0160 / 8000911) und Marcus Vetter (Tel.: 0170 / 2750544). red

Info: Anmeldeformular unter tsvreichenbach.ski.de. Anmeldungen sind auch per E-Mail an elektromv@aol.com und a_h_meyer@t-online.de möglich.