TSV Elmshausen wandert am Kaiserturm

Elmshausen. Zur nächsten Wanderung trift sich die Wanderabteilung des TSV Elmshausen am Sonntag, 9. Oktober, um 13 Uhr am TSV-Vereinsheim. Es werden Fahrgemeinschaften nach Neunkirchen gebildet. Teilnehmer können sich auch direkt um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz am Ortseingang in Neunkirchen einfinden.

Es gibt zwei Angebote: Gruppe 1 unternimmt einen rund zwei Kilometer langen Spaziergang zum Kaiserturm mit Einkehrmöglichkeit. Gruppe 2 wandert sieben Kilometer weit an der Modauquelle vorbei zum Kaiserturm. Dort kommt die Gruppe mit den restlichen Wanderern zusammen. Gemeinsam geht es dann nach Neunkirchen zurück. Für 16.30 Uhr ist ein Abschluss im Gasthaus Zur Linde in Beedenkirchen geplant. red