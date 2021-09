TSV Elmshausen auf Wanderschaft

Elmshausen. Die Wanderabteilung des TSV Elmshausen war wieder einmal unterwegs. 28 Vereinsmitglieder trafen sich am Vereinsheim, um von dort die Tour aufzunehmen. Bei einer Wanderfreundin gab es von einem Wanderehepaar den Neujahrsumtrunk, diesmal etwas später wegen Corona. Anschließend ging es vorbei am Striehteich, Selterswasserhäuschen nach Hochstätten, an der „Heinrich Ruh“ zum Hochstädter Haus.

Nach kurzer Rast ging es über den Höhenweg und dem Wingertsweg zurück nach Elmshausen zum Vereinsheim am Sportplatz. Hier gesellten sich noch zehn weitere Vereinsmitglieder zum geselligen Abschluss. Es gab noch einen Umtrunk von einem Goldenen Hochzeitspaar.

Die nächste Wanderung findet am Sonntag, 10. Oktober, mit Rucksackverpflegung, statt. Gastwanderer sind willkommen. / red