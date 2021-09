Trotz Corona gab es Neuzugänge beim DRK

Lautertal. Wie alle Berichte der verschiedenen Abteilungen des DRK Lautertal fiel in diesem Jahr corona- bedingt auch der Rückblick des Bereitschaftsleiters Sven Rascher bei der Jahreshauptversammlung kürzer aus. Erfreut stellte er fest, dass es im Berichtsjahr keine Austritte gegeben habe, im Gegenteil mit Katrin Moritz und Joel Pajonk habe man eine Stärke von 25 aktiven Mitgliedern – elf weibliche und 14 männliche – erreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ernst Neuschild ist weiterhin Bereitschaftsarzt. Auch über den Ausbildungsstand konnte Rascher Erfreuliches berichten. Die meisten Bereitschaftsmitglieder haben einen Sanitäts- oder Funklehrgang absolviert. Fast alle verfügten über eine Sprechfunkberechtigung. Ausgebildete Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und Rettungshelfer gehören ebenfalls zur Bereitschaft.

Drei Mitglieder verfügen über eine Qualifikation als Bereitschaftsleiter. Als Trupp-, Gruppen- oder Zugführer können mehrere Mitglieder der Bereitschaft eingesetzt werden. Des Weiteren verfügen die Lautertaler DRKler über einen Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.

Veranstaltungen abgesagt

Im Jahr 2020 hätten, so Rascher weiter, drei Mitglieder bei neun Lehrgängen und Fortbildungen 36 Stunden absolviert. Im Jahr vor der Pandemie war man auf 406 Stunden gekommen. Nur 24 Bereitschaftsabende waren in der Unterkunft in der Lautertalhalle durchgeführt worden, allerdings ergänzt durch neun Online-Bereitschaftsabende. Die Abende fänden jeweils montags von 20 bis 22 Uhr statt und dienen der Aus- und Weiterbildung sowie der Organisation der Sanitätsdienste. Insgesamt wurden hierbei 561 Stunden geleistet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wegen Corona waren so gut wie alle Veranstaltungen abgesagt worden, wodurch keine medizinischen Sicherheitsdienste notwendig waren. So wurden die Dienste der Bereitschaft nur sechsmal in Anspruch genommen. Außerhalb der Lockdowns hatten die Lautertaler den Dienst bei der Bürgermeisterfastnacht in der Lautertalhalle übernommen und die Ortsvereinigungen Lorsch und Heppenheim bei den Fastnachtsumzügen unterstützt. Zudem war man an den mobilen Testteams des Kreises beteiligt. Außerdem wurden drei Blutspendetermine durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 340 Dienststunden geleistet, im Vorjahr seien es 764 Stunden gewesen.

An DRK-Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und Gemeinschaftspflege konnte der Bereitschaftsleiter trotz Corona einiges nennen, wie die Vermittlung von Einblicken in Erste Hilfe bei der Jugendfeuerwehr in Reichenbach und Kindern vom Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels. Dabei wurde auch die Arbeit mit dem Rettungswagen vorgestellt. Mit drei Helfern hatte man die Impfstraße bei der Grippeschutzimpfung des Kreisverbandes unterstützt.

Der Vorstand hatte sich zu drei Sitzungen getroffen, während die Bereitschaftsleitung an einer Führungskräftesitzung beim Kreisverband, an einem Treffen zur Vorbereitung von „Felsenmeer in Flammen“ und einer Fortbildung zum Thema „Ehrenamtlicher Rettungsdienst“ auf Kreisebene teilgenommen habe. Ferner habe man zusammen mit der Bergwacht Heppenheim getagt.

20 Einsätze im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Bereitschaft Lautertal die gleiche Anzahl an Einsätzen wie 2019, nämlich 20. Insgesamt gab es fünf Alarmierungen. Die 20 Einsätze betrafen elf Notfälle, davon zwei Erstversorgungen und eine Bereitstellung aufgrund mangelnder Rettungsmittel. Des Weiteren waren neun Krankentransporte und 14 Patiententransporte zu leisten. Rascher berichtete zudem von einer Übung mit der Bergwacht Heppenheim am Felsenmeer.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Bereitschaftsmitglieder Thekla Schneider, Simone Eckel und Claudia Pfeifer engagierten sich zusätzlich im zweiten Betreuungszug Bergstraße in Heppenheim. Insgesamt sei der Rettungswagen 41 Stunden besetzt gewesen. Im Jahr zuvor waren 101 Stunden notiert worden. Von Nichtmitgliedern und Helfern von anderen Bereitschaften und dem JRK wurden bei Blutspende und Diensten noch mal 107 Stunden. erbracht. Das mache insgesamt, hatte der Bereitschaftsleiter errechnet, 1813 Stunden. Für jeden Einzelnen seien dies im Schnitt 82 Stunden gewesen.

Außer den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten des Rettungswagens und den medizinisch-technischen Kontrollen der Geräte, die einen erheblichen Anteil der Ausgaben ausmachen, habe man Schutzausrüstungen für neue Mitglieder, zwei Druckminderer für den Rettungswagen, CO-Warner und Dank einer großzügigen Spende der Firma Pelteko einen automatischen externen Defibrillator (AED) angeschafft. Bewährt habe sich die zusätzlich zu der Alarmierung über Funkmeldeempfänger eingeführte Benachrichtigung mittels SMS auf das Handy der Einsatzkräfte. So könnten auch diejenigen erreicht werden, die keinen Meldeempfänger haben.

Abschließend dankte Sven Rascher allen Helfern in- und außerhalb der Bereitschaft und dem Vorstand für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr. Sein Dank galt auch den Feuerwehren und den Gemeindejugendfeuerwehrwarten sowie dem Kreisverband. koe