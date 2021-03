Lautertal. Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch Ostern in diesem Jahr in den Kirchengemeinden in Lautertal anders sein als gewohnt – trotzdem findet das Fest aber auch in den Kirchen statt.

Beedenkirchen: Die Gemeinde in Beedenkirchen bietet morgen (Karfreitag) ab 15 Uhr einen Präsenzgottesdienst mit Pfarrer Reinald Engelbrecht an. Erstmals seit Silvester 2019 soll dabei in Beedenkirchen wieder das Abendmahl gefeiert werden. Wenn es das Wetter zulässt – wonach es zurzeit ja aussieht –, soll der Gottesdienst im Pfarrwäldchen hinter der Kirche stattfinden, ansonsten ist er in der Kirche.

Der Gottesdienst am Ostersonntag, 4. April, ab 10 Uhr mit Pfarrer Jan Scheunemann wird musikalisch begleitet von Arnold Schäfer aus Lautern mit seiner Trompete. Die Feier ist im Hof vor der Pfarrscheuer. Ebenfalls ab 10 Uhr wird auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde eine Osterfeier für alle diejenigen bereitgestellt, die nicht zu dem Gottesdienst im Pfarrhof kommen können oder wollen.

Gadernheim: Hier können sich Besucher auf dem Kirchberg in einem Ostergarten und auf einem Stationenweg rund um die Kirche inspirieren lassen. Bei einer Aktion unter dem Titel „Kummersteine und Hoffnungssteine“ werden die Mitglieder der Kirchengemeinde dazu aufgefordert, zu Hause einen Kummerstein zu bemalen oder zu beschriften und ihn dann an den Kreuzen im Ostergarten abzulegen. Gleiches gilt für die Hoffnungssteine. Auch sie sollen im Ostergarten ihren Platz finden. Ebenfalls begehbar ist ein kleiner Stationenweg an der Kirche, der unter dem Titel „Ostern auf der Spur“ steht.

Für morgen lädt die Kirchengemeinde zwischen 9.30 und 10.30 Uhr zur „offenen Kirche“ ein. Pfarrerin Mechthild Bangert wird in der Kirche sein, um mit einzelnen Familien nach Wunsch ein Gebet zu sprechen.

Am Ostersonntag können die Gemeindeglieder zwischen 6 und 7 Uhr in die Kirche kommen und sich an der Osterkerze ihr Osterlicht entzünden. Pfarrerin Marion Mühlmeier spricht den Ostersegen zu. Damit die Hygieneregeln eingehalten werden, sollte immer nur ein Hausstand die Kirche betreten.

Der Kirchenvorstand hat fast 300 Ostertüten für Erwachsene und Kinder gepackt, die am Ostersonntag vor der Kirche zum Mitnehmen ausliegen. Außerdem werden am Sonntag Posaunen erklingen und die Freude über die Auferstehung Jesu akustisch vermitteln. Die Posaunen sollen in ganz Gadernheim gut zu hören sein.

Reichenbach: Die evangelische Kirchengemeinde in Reichenbach setzt auf ein Programm aus Präsenz-Veranstaltungen und digitalen Treffen. Unter anderem gibt es bis zum Ostermontag, 5. April, einen Stationenlauf. Im Gemeindegarten an der Kirche warten ab heute (Gründonnerstag) um 16 Uhr vier Stationen auf die Teilnehmer. Drei weitere Stationen werden ab dem Ostersonntag, 4. April, um 9 Uhr in der Kirche aufgebaut sein.

Heute gibt es ab 19.30 Uhr ein gemeinsames, digitales Feierabendmahl über die Videokonferenz-Software „Zoom“. Mit der Meeting-ID 998 4362 4266 und dem Kenncode 64686 gelangt man in den Gottesdienst.

Dabei wird gemeinsam zu Abend gegessen, dazu gibt es einen liturgischen Rahmen und Tischgespräche. Die Teilnehmer benötigen während der Feier eine Kerze, ein Feuerzeug oder Streichhölzer sowie eine etwa einen Meter lange Schnur. Für das Abendmahl sollte Essen bereitgehalten werden, darunter Brot und Saft oder Wein.

Morgen ist ab 11 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche, bei dem das Abendmahl gefeiert wird. Die Predigt hält Pfarrer Reinald Engelbrecht. Am Karsamstag, 3. April, wird die Kirchengemeinde dann Ostertütchen in Reichenbach verteilen.

Die Feier der Osternacht ist wie gewohnt am Sonntag ab 6 Uhr. In dem einstündigen Gottesdienst mit verkürzter Liturgie wird die Osterkerze entzündet. Danach gibt es die Möglichkeit zur persönlichen Segnung durch Pfarrer Jan Scheunemann.

Am Ostermontag wird ab 10 Uhr ein weiterer Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Die Leitung hat Pfarrer Reinald Engelbrecht. Bei gutem Wetter soll die Feier im Gemeindegarten sein. red

Die katholische Gemeinde St. Andreas Reichenbach feiert morgen ab 15 Uhr die Karfreitagsliturgie. Am Sonntag ist ab 9.30 Uhr ein Osterhochamt. Am Ostermontag gibt es ab 9.30 Uhr eine Eucharistiefeier. Alle Gottesdienste werden von Pater Simon geleitet. tm/red