Treffen zum Krippenspiel

Reichenbach. In der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach soll es auch in diesem Jahr ein Krippenspiel geben. Es werde allerdings – wie schon 2020 auf die Corona-Pandemie angepasst, teilte die Gemeinde mit.

Am Mitmachen interessierte Kinder können heute (Freitag) in der Zeit von 16 bis 18 Uhr beziehungsweise morgen (Samstag) zwischen 11 und 13 Uhr ins Gemeindehaus nach Reichenbach kommen und sich für eine Rolle anmelden. Es werden zwei kleinere Gruppen gebildet, die jeweils ein Krippenspiel einüben. Diese Krippenspiele sollen dann in der Woche vor dem vierten Advent, 19. Dezember, aufgenommen werden. An Heiligabend und an den Weihnachtstagen werden sie in der Kirche mit dem Beamer auf einer Leinwand gezeigt.

Kinder, die ein Schäfchen, einen Engel oder Hirten ohne Sprechtext spielen wollen, müssen nur zur Anmeldung und dann wieder zur Filmaufnahme kommen. Die Schauspieler mit Textrollen proben am 27. November sowie am 4., 11. und 18. Dezember (jeweils samstags). Gruppe 1 trifft sich zwischen 10 und 11 Uhr, Gruppe 2 probt zwischen 11.30 und 12.30 Uhr. Die Termine für die Vorführungen an Weihnachten werden rechtzeitig bekanntgegeben. red