Gadernheim. Die Turbobienen, die Kindergruppe der Gadernheimer Landfrauen, treffen sich in diesem Jahr noch dreimal: Am 16. November, am 7. und am 21. Dezember (mittwochs) gibt es Spiel, Tanz, Basteln und mehr für Mädchen zwischen drei und zehn Jahren im Infotreff in der Florian-Apotheke. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1