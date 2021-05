Reichenbach. Nicht eine Resi, sondern seine Ann-Kristin Thill hat Jan-Niklas Gehbauer zur Trauung im Rathaus in Reichenbach abgeholt. Eskortiert wurde das junge Paar von 14 Traktoren.

AdUnit urban-intext1

Bruder und Trauzeuge Benedikt Gehbauer hatte Freunde der beiden für diesen originellen Umzug organisiert. Solch ein Aufgebot an Traktoren sieht man auch in Reichenbach nicht alle Tage, so dass es entsprechende Aufmerksamkeit erregte. koe/Bild: koe