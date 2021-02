  Traktor kollidiert mit Auto: Zeugen gesucht

Lautertal. Am Sonntag gegen 18.15 Uhr ereignete sich auf der Nibelungenstraße in Lautertal-Elmshausen ein Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein Traktor mit einem entgegenkommenden Pkw. An dem Mitsubishi entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Zusammenprall verletzt und zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Traktor entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim zu melden. Tel.: 06251/8468-0.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren