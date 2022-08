Training für Schulanfänger

Lautertal. Unter dem Motto „Stärken stärken…von Anfang an“ bietet die Jugendpflege der Gemeinde Lautertal am 10. und 11. September einen Selbstbehauptungskurs für Kinder an, die dieses Jahr vom Kindergarten in die Schule wechseln. Kooperationspartner ist Dietmar Lintz, Trainer für Selbstbehauptung und Konflikttraining.

Das Training „Stärken stärken“ ist speziell auf die Bedürfnisse von Schulanfängern ausgerichtet; im Vordergrund steht Lernen durch Erleben und Bewegung. Kurze theoretische Lerninhalte werden mit praktischen Übungen und Gesprächen in der Gruppe verbunden. Die Kinder sollen lernen, sich zu behaupten und vor sexuellen Übergriffen zu schützen.

Durch diesen Kurs sollen die Kinder in ihrem Selbstvertrauen und in ihrer körperlichen Selbstbestimmung gestärkt werden, in der Einschätzung von fragwürdigen oder bedrohlichen Situationen mehr Sicherheit erlangen sowie angemessene Verhaltensweisen in Gefahrensituationen kennenlernen und einüben.

Der Kurs ist am Samstag, 10. September, und am Sonntag, 11. September, jeweils in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr) in der Lautertalhalle in Elmshausen. Die Teilnahme kostet 38 Euro pro Kind und ist bei Kursbeginn bar zu zahlen. Mitzubringen sind Pausenbrot, Getränk und Hallenturnschuhe. red

Info: Anmeldung bei der Jugendpflege (E-Mail: a.walter@ lautertal.de) bis heute (Freitag)