Touren zum Rodenstein und zum Melibokus

Beedenkirchen. Der Odenwaldklub (OWK) Beedenkirchen-Felsberg lädt für Sonntag, 23. April, zu einer Wanderung bei Reichelsheim ein. Die Teilnehmer treffen sich um 8.30 Uhr am Parkplatz Friedhof in Beedenkirchen. Von dort geht es mit Pkw nach Reichelsheim. Von der Reichenbergschule aus geht es auf einem Teilstück des Waldlehrpfades Richtung Norden. Nach einer kleinen Pause an der Schutzhütte mit Blick auf den Otzberg wird vorbei an der Freiheit bei Laudenau, am Wildweibchenstein und dem Fallenden Bach zur Burgruine Rodenstein gewandert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wanderer passieren den Ratzenbrunnen und laufen über das Schloss Reichenberg zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderstrecke beträgt rund zwölf Kilometer. Eine kürzere Strecke ist zirka neun Kilometer lang. Schlussrast ist im Gasthof Zum deutschen Kaiser in Gumpen. Auch Nichtmitglieder sind zu der Tour willkommen.

Eine Seniorenwanderung ist am Mittwoch, 26. April. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Gasthaus Zum Felsenmeer in Beedenkirchen.

Mehr zum Thema SSG SSG Bensheim: Spontan-Wanderung über 20 Kilometer Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Listen zum Nachmachen Mit diesen Tipps begeistern Sie Kinder fürs Wandern Mehr erfahren

Viermal 1000 Höhenmeter im Odenwald nennt sich ein neues Angebot des OWK. Bei diesen Wanderungen werden rund 1000 Höhenmeter auf Strecken von etwa 25 Kilometern Länge bewältigt. Die erste Wanderung ist am Sonntag, 7. Mai.

Von Beedenkirchen geht es zur Kuralpe und weiter zur Burgruine Tannenberg. Von hier wird Richtung Westen und dann in südliche Richtung zum Melibokus gewandert. Nach dem Aufstieg geht es zum Auerbacher Schloss und nach Hochstädten. Die nächste Steigung führt zum Borstein und dann auf den Felsberg. Am Ohlyturm sind die 1000 Höhenmeter gemeistert. Das letzte Stück geht es abwärts nach Beedenkirchen. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz Römersteine. red

Info: Anmeldung bei Sonja und Jürgen Stelz (Tel.: 0160 / 8403102 und 0160 / 93166878) Anmeldung bei Renate Abraham, (Tel.: 0151 / 26039531 Anmeldung: Bernd Ruppenthal, 0172 / 45787133. Informationen zu allen Touren unter owk- beedenkirchen.de