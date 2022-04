Tour der Wanderer vom TSV Elmshausen

Elmshausen. Die Wanderabteilung des TSV Elmshausen war in heimischen Gefilden unterwegs. Dabei gesellten sich vier Gastwanderer zu der Gruppe, als die Tour am TSV-Vereinsheim begann. Hinter dem Rathaus ging es stetig bergan durch den Buchwald. An der Karl-Stähr-Hütte wurde eine kleine Rast eingelegt. Hier gab es für alle Teilnehmer eine Stärkung.

Die Wanderung führte dann auf dem Höhenweg weiter. Durch den Buschern ging es nach Wilmshausen. Um zum Vereinsheim zurückzukommen, mussten die Wanderer dann den Mühlberg hinauf, wobei leichter Regen einsetzte.

Im Vereinsheim wurden die Wanderer vom Vorsitzenden Andreas Ihrig erwartet, sowie von weiteren Mitgliedern der Abteilung. Ein Wanderehepaar, das vor kurzem seine goldene Hochzeit gefeiert hatte, lud zu Bratwurst und Rindswurst mit Brötchen ein.

Die nächste Tour ist für Sonntag, 8. Mai, vorgesehen. red/Bild: TSV

