Lautertal. Ganze Arbeit haben Spechte an diesem abgestorbenen Baum am Hohberg in Elmshausen geleistet und ihn von allen Seiten ausgehöhlt. Die von den Spechten geschaffenen Löcher in Bäumen werden gerne von anderen Vögeln als Behausung genutzt. Für Spaziergänger ist es wichtig, bei starkem Wind derartige Bäume im Blick zu behalten, da sie umstürzen können. koe/Bild: Koepff

