Lautertal. Beruflich steht Tobias Pöselt kurz vor seinem zweiten Staatsexamen als Gymnasiallehrer, nachdem er im vergangenen Mai an der Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim seinen zweijährigen Vorbereitungsdienst gestartet hat. Zunächst hat er in Frankfurt Politikwissenschaft und Geschichte studiert und dann noch das Studium für das Lehramt an Gymnasien drangehängt. In Reichelsheim unterrichtet er in den Fächern Politik, Wirtschaft und Geschichte.

Dabei bringt er nicht nur praktische Unterrichtserfahrung als Vertretungskraft am Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim mit, er kann auch auf praktische Politikerfahrung verweisen, denn kommunalpolitisch steht er vor seiner dritten Amtsperiode.

Den Drang zur Praxis hatte er schon als Student, als er 2010 Parteimitglied der SPD wurde. Doch die wirkliche Praxis gibt es nur an der Basis und so engagierte er sich erstmals 2011 am Kommunalwahlkampf und kandidierte für die Gemeindevertretung sowie für den Ortsbeirat Elmshausen. Dafür hatte er gute Gründe. Wie die meisten Lautertaler ist er mangels Krankenhaus vor Ort kein gebürtiger Elmshäuser, aber dort aufgewachsen und eng mit seiner Gemeinde verwurzelt.

Hautnah bekam er die im Herbst 2009 geführte intensive Diskussion um den Verkauf eines Grundstücks in Elmshausen zum Bau eines Krematoriums mit – was letztlich verhindert wurde. Für Pöselt war das der Anlass, nicht nur zu kritisieren, sondern sich auch aktiv am demokratischen Entscheidungsprozess zu beteiligen. Dabei hatte er im Hinterkopf, dass auch der Staat sehr viel in seine Ausbildung investiert habe. Eine Motivation, die zum Erfolg führte. Pöselt wurde aus dem Stand in die Gemeindevertretung und in den Ortsbeirat Elmshausen gewählt. Dort übernahm er das Amt des stellvertretenden Ortsvorstehers.

Seit 2019 Fraktionschef

Auf der kommunalpolitischen Karriereleiter ging es fortan ständig nach oben. 2015 wurde Pöselt Ortsvorsteher von Elmshausen, nachdem Claudia Czyrt ihr Amt niedergelegt hatte. Zur Kommunalwahl 2016 trat der damals 28-Jährige als jüngster Bewerber bereits auf Platz 5 der Kandidatenliste an und hatte inzwischen auch das Amt des Geschäftsführers der SPD-Fraktion inne. Die Wahl vor fünf Jahren hat die Lautertaler SPD bekanntermaßen Stimmen gekostet, was letztlich auch zu Lasten von Tobias Pöselt ging, der sein Amt als Ortsvorsteher von Elmshausen verlor.

Stattdessen übernahm er im Januar 2019 die Führungsrolle der SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung, nachdem Beate Dechnig aus familiären Gründen ihr Amt abgegeben hatte. Abgelöst hat Pöselt die Genossin auch als Spitzenkandidat auf der Bewerberliste der SPD für die Kommunalwahl im März, die jetzt von ihm angeführt wird.

Zu den wichtigsten kommunalpolitischen Themen zählt für Pöselt die finanzielle Lage der Gemeinde. Mit Bürgermeister Heun habe man jemanden gefunden, „der die Finanzen auf Linie gebracht hat“. Ihn werde die SPD weiter unterstützen, um dringende Investitionen tätigen zu können.

Dicke Bretter zu bohren

Dazu gehöre der Neubau eines Kindergartens bei der Lautertalhalle, mit dem die beiden maroden Einrichtungen in Lautern und Reichenbach ersetzt werden. Ebenso müsse in die Wasserversorgung investiert werden, verweist Pöselt auf den Sanierungsbedarf des immerhin 70 Kilometer langen Leitungsnetzes im Lautertal. Wichtig für die Gemeinde sei ebenso der Erhalt der Jugendpflege und der Breitbandausbau, der besser funktionieren sollte. Der Fraktionschef sprach von über sechs Millionen Euro an Investitionen. Das sei ein „großer Batzen und ein dickes Brett“, das es in der nächsten Amtszeit zu durchbohren gelte.

Als zweitstärkste Kraft im Lautertal sieht er die Sozialdemokraten mit ihren stark vernetzten Personen und vielfältigen beruflichen Hintergründen dafür gut aufgestellt. Auch sieht Pöselt die Zukunft eher im Zusammenführen der Menschen, im Miteinander und weniger in der Parteipolitik.