Thujabäume an der B 47 mussten weichen

Elmshausen. Schon vor geraumer Zeit fiel am westlichen Ortseingang Elmshausens am Freiacker ein etwas sich neigender Thujabaum auf, der sich bedenklich Richtung Bundesstraße neigte. Dann war er eine Weile mit einem Spanngurt an zwei weitere Thujen gesichert, bis er abgesägt wurde. Aber auch die verbliebenen Bäume erfüllten anscheinend nicht die Ansprüche der Verkehrssicherungspflicht, so dass der Kreis Bergstraße die Beseitigung der übrigen Bäume anordnete.

Um den Verkehr auf der Bundesstraße 47 nicht zu beeinträchtigen, gestatteten Nachbarn, dass ein Hubsteiger zum Abschneiden der Äste sowie Traktoren zur Abfuhr des Grünmaterials über ihre Grundstücke fahren durften.

© Walter Koepff

Nach umfangreichen Vorarbeiten legten die Fachleute dann in nur wenigen Minuten die Bäume mit der Kettensäge um. Ein Drahtseil an der Seilwinde eines Traktors sorgte dafür, dass die Bäume in genau die richtige Richtung fielen. Einige Anwohner beobachteten diese in bewohnten Grundstücken nicht ganz einfache Maßnahme mit großem Interesse. koe/Bild: Koepff