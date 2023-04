Theaterabende der Gadernheimer Landfrauen

Gadernheim. Der Gadernheimer Landfrauenverein lädt zu Theaterabenden in die Heidenberghalle ein. Am Freitag, 5. Mai, und Samstag, 6. Mai, wird jeweils ab 20 Uhr das Stück „Die (@)nackigen Landfrauen“ gegeben, eine Komödie in drei Akten von Jasmin Leuthe. Einlass ist ab 19 Uhr.

Karten zu 13 Euro werden am Sonntag, 23. April, in der Zeit von 12 bis 14 Uhr in der Heidenberghalle in Gadernheim verkauft. Die restlichen Tickets sind dann ab Dienstag, 25. April, bei der Firma Fritz Bauer Raidelbacher Straße 10, erhältlich. Die Karten vom Umtausch ausgeschlossen und an der Abendkasse vorzulegen. Für Speisen und Getränke wird gesorgt. red