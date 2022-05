Telekom-Störungen in Lautertal werden behoben

Lautertal. Wegen Arbeiten zur Behebung von Telekomstörungen werden zwei Gehwege von Montag, 2. Mai, bis längstens Montag, 16. Mai, gesperrt. Betroffen sind die Straßen Am Kieshügel (vor) der Beedenkirchener Straße 69 und der Bereich vor dem Zehnesweg 15 in Reichenbach, Die Fußgänger könnten in dieser Zeit jeweils die andere Straßenseite benutzen, teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung mit.

Das gilt in diesen Tagen für den Bereich vor dem Hohlweg 1 in Lautern. Dort sollen die Arbeiten bis zum 10. Mai beendet werden. red

