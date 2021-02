Reichenbach. Auch wenn das Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) in der Winterzeit geschlossen ist, wurde die kalte Jahreszeit intensiv genutzt, um die neue Saison vorzubereiten. So wurde die Ausstellung aktualisiert, das Informationsmaterial erneuert und das Verkaufssortiment neu bestückt.

Der wichtigste Teil der Winterarbeit ist traditionell die Weiterbildung der Mitarbeiter. Da Veranstaltungen Corona-bedingt zurzeit nur in Onlineform möglich sind, versammelten sich fast alle Mitarbeitenden vor ihren Bildschirmen – nebenbei eine Gelegenheit, die Kollegen mal wieder als Gemeinschaft zu erleben. Thema der Weiterbildungsveranstaltung war die römische Steinbearbeitung am Felsberg.

Es ging unter anderem um die Vermittlung neuer Forschungsergebnisse und die Vertiefung von Kenntnissen. Geologe, Ranger und Felsenmeer-Vorort-Begleiter Marco Kollbacher hatte das Thema vorbereitet. Er kommentierte seine Bildschirmpräsentation und moderierte die lebhafte Diskussion. Unterstützt wurde er von Heidi Adam. Beide sind Felsenmeer-Vor-Ort-Begleiter der ersten Stunde.

Das Themenspektrum reichte von der vorrömischen Zeit im Odenwald und am Felsberg über die sich wandelnden Techniken der Steinbearbeitung der Römer. Dies beinhaltete auch die Bautätigkeit in Trier zur Zeit des römischen Kaisers Konstantin I. und den Transport der Werkstücke vom Felsberg in die Residenzstadt an der Mosel.

Besonders detailliert wurde bei dem Vortrag über die Keiltechnik zur Spaltung der römischen Werkstücke gesprochen, die im Laufe der Jahrhunderte verfeinert wurde, sowie über die Sägetechnik mittels Pendelsäge.

Werkzeuge als Schwerpunkt

Ein weiterer Schwerpunkt waren die verwendeten Werkzeuge, von denen sich zahlreiche Artefakte in der Ausstellung des Informationszentrums befinden. Abschließend wurden bei der Schulung die möglichen Transporttechniken und -wege nach Trier erörtert. Die Veranstaltung machte erneut deutlich, dass gerade zu diesem letztgenannten Thema oder auch zur Lebensweise der Römer am Felsberg noch weitere archäologische Untersuchungen notwendig sind, um offene Fragen zu klären.

Nach der Präsentation stand in den Diskussionsbeiträgen die Frage im Mittelpunkt, wie das Bewusstsein der Menschen dafür gestärkt werden kann, dass der Felsberg dank des historischen Erbes der römischen Steinbearbeitung weniger ein Freizeitgelände ist als vielmehr ein weltweit nahezu einzigartiger kultureller Schatz, dessen Erhalt ohne das achtsame Verhalten aller Besucher nicht möglich ist.

Eine weitere Fortbildungsveranstaltung wird sich in den mit der neuzeitlichen Steinbearbeitung am Felsberg befassen. Vortragende ist dann Heidi Adam.