Taufe im Beedenkircher Pfarrwäldchen

Beedenkirchen. Wenn Petrus den Beedenkirchern gewogen ist und die Sonne durch das maigrüne Blätterdach scheinen lässt, dann kann man die Anwesenheit des Heiligen Geistes im Pfarrwäldchen spüren. Direkt hinter der Beedenkircher Kirche hat Pfarrer Reinald Engelbrecht den schönsten Platz des Dorfes ausgemacht.

Traditionell wird der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt gemeinsam mit den Nachbarn aus der evangelischen Kirchengemeinde Gadernheim im Pfarrwäldchen begangen.

Sandsteintisch und Baumstumpf

Und weil die besondere Atmosphäre im Freien ein wunderschöner Rahmen für eine Familienfeier ist, laden Pfarrer Engelbrecht und der Kirchenvorstand auch in diesem Jahr am Himmelfahrtstag – Donnerstag, 26. Mai – ab 11 Uhr wieder dazu ein, bisher noch nicht getaufte Kinder in das Pfarrwäldchen zur Taufe zu bringen. Ein alter Sandsteintisch wird mit Kreuz und Bibel zum Freiluft-Altar, das Taufbecken findet Platz auf einem knorrigen Baumstumpf direkt daneben.

Interessierte Familien auch aus den Nachbargemeinden können sich im Gemeindebüro Beedenkirchen anmelden, entweder per E-Mail: kirchengemeinde.beedenkirchen@ekhn.de oder unter Tel.: 06254 / 7178. red