Tag der offenen Tür an der MPS per Video und in Präsenz

Gadernheim. Pandemiebedingt muss der Tag der offenen Tür an der Mittelpunktschule (MPS) in Gadernheim am Samstag, 22. Januar, in anderer Form stattfinden als gewohnt, wie die Schulleitung mitteilt. Es bestehe die Möglichkeit, an diesem Tag zu drei Terminen und unter der 2 G-Bedingung an einer Führung durch die Schule mit Schulleiter Alwin Zeiß teilzunehmen – allerdings ohne Vorführungen und Mitmachaktionen.

Alternativ können Interessierte online mit dem stellvertretenden Schulleiter ins Gespräch zu kommen und Fragen zum Konzept der MPS zu stellen. Führungen und Videokonferenzen starten um 11.30, 12.30 und 13.30 Uhr.

Keine Noten in Klassen 5 und 6

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann mit der Schulleitung individuelle Termine vereinbaren. Die Mittelpunktschule ist die einzige weiterführende Schule im Kreis, in der es in den Jahrgängen 5 und 6 keine Noten, sondern verbal Zeugnisse gibt. Die Kinder werden in verbundenen Klassen unterrichtet und erst nach der sechsten Klasse in Haupt- und Realschulklassen eingeteilt. Dies soll den Kindern Gelegenheit geben, nach der Grundschulzeit länger gemeinsam zu lernen und Potenziale zu entfalten, aber auch Defizite aufzuarbeiten, heißt es von der Schule.

Schwerpunkt der MPS sei die Berufsorientierung. Es werde versucht, mit externen Partnern den Schülern nicht nur einen guten Abschluss sondern auch einen guten Anschluss an die Schulzeit zu bieten. I-Pads und Laptops gehörten mittlerweile zum Alltag, alle Klassenräume hätten eine digitale Tafel oder Beamer. Die Lehrer arbeiten in ihren Klassen mit MS-Teams und dem Schulportal. Im Ganztagsangebot gibt es eine große Bandbreite an Arbeitsgemeinschaften – bon der Mountainbike-AG bis zu Robotik- First Lego League, vom Fußball bis zum Schreiner. red

