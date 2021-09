Von Thorsten Matzner

So kann es gehen: Knapper als in Lautertal konnte das Rennen um das Direktmandat für den Bundestag nicht ausgehen. Mit einer Stimme Mehrheit holte der SPD-Bewerber Sven Wingerter sich die Odenwald-Kommune: 1330 zu 1329 Voten. Genutzt hat es freilich nichts, weil in der Gesamtschau im Kreis sein CDU-Konkurrent Michael Meister auch diesmal die Nase vorne hatte.

...