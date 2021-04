Christiane Stechmann soll neue Ortsvorsteherin in Lautern werden. Die SPD-Mitglieder in dem Gremium werden Stechmann als Nachfolgerin von Renate Müller (SPD) vorschlagen. Die Parteilose war neu in den Ortsbeirat eingezogen, Müller hatte bei der Kommunalwahl am 14. März nicht mehr kandidiert. Die Sozialdemokraten haben im März drei der fünf Mandate im Ortsbeirat errungen und können damit auch

...