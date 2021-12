Straßensperrungen in Lautertal

Sperrung am Petersberg

Lautern. Zur Behebung eines Schades an der Wasserversorgung wird die Straße Am Petersberg in Lautern heute (Donnerstag) gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. red

Sperrung im Felsbachweg

Reichenbach. Wegen des Demontage eines Tanks wird der Felsbachweg in Reichenbach am Donnerstag, 9. Dezember, in Höhe von Hausnummer 17 gesperrt werden. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung weiter berichtete, ist dazu der Einsatz eines großen Lkw erforderlich, so das der Verkehr die Straße nicht passieren kann. red

Sperrung am Wingertsberg

Elmshausen. Wegen der Anlieferung von Möbeln kommt es am Wingertsberg in Elmshausen morgen (Freitag) zu Behinderungen. Nach einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung von Lautertal wird dazu die Straße gesperrt. Da es sich um eine Ringverbindung handelt, kann der Verkehr die Sperrung allerdings umfahren. red

Sperrung an der Walkmühle

Elmshausen. Wegen Kanalbauarbeiten kommt es zurzeit an der Walkmühle in Elmshausen zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird die Straße jeweils in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr gesperrt. Da es sich um eine Ringstraße handelt, kann die Sperrung umfahren werden. red

