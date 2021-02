Reichenbach. An der Nibelungenstraße werden in Höhe der Hausnummern 227 bis 237 in Reichenbach Straßenleuchten installiert. Deswegen wird es dort ab Dienstag, 2. Februar, zu Verkehrsbehinderungen kommen, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte.

AdUnit urban-intext1

Geplant sind teilweise Straßensperrungen sowie die Sperrung des Gehwegs. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 5. Februar, abgeschlossen sein. red