Sternenkinderzentrum Odenwald bietet Trauerbegleitung an

Lautertal. In Deutschland gibt es rund 50 000 Kinder und Jugendliche, die so schwer krank sind, dass sie vermutlich das Erwachsenenalter nicht erreichen werden. Etwa 5000 von ihnen versterben jedes Jahr an einer lebensverkürzenden Erkrankung. Der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit macht jährlich am 10. Februar auf diese Kinder und ihre Familien aufmerksam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam Farbe bekennen – dazu ruft der Bundesverband Kinderhospiz am heutigen Tag der Kinderhospizarbeit bundesweit auf. Ein grünes Band als Symbol der Solidarität macht bereits seit 17 Jahren am 10. Februar auf die Arbeit der Kinderhospize aufmerksam. Auch das Sternenkinderzentrum Odenwald leistet als ambulanter Kinderhospizdienst einen wichtigen Beitrag.

Das Sternenkinderzentrum Odenwald mit Sitz im Lautertal berät und begleitet Familien still geborener Kinder und Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern in Südhessen. Der ambulante Kinderhospizdienst bietet kostenlose Geburts-, Sterbe- und Trauerbegleitung für betroffene Familien. Auch für Fach- und Pflegekräfte aus dem medizinischen und nichtmedizinischen Bereich dient der Verein als Beratungsstelle. „Über 100 Familien hat das Sternenkinderzentrum Odenwald im letzten Jahr begleitet. Das sind über 100 Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern und Familien mit Kindern, die bereits in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verstorben sind,“ berichtet erste Vorsitzende Helga Schmidtke.

Diagnose: Nicht lebensfähig

Das Sternenkinderzentrum hat ein breites Wirkungsgebiet. Familien aus dem Odenwald, der Bergstraße, Darmstadt, Dieburg und sogar Gießen wenden sich an den Verein, wenn sie die Diagnose „nicht lebensfähig“ erhalten. Aber auch nach dem Tod des Kindes stehen die ausgebildeten Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter den Familien bei, leisten Hilfe bei der Trauerarbeit oder stehen beratend bei wichtigen Ereignissen wie etwa der Beerdigung zur Seite.

„Unsere Arbeit ist sehr vielfältig“, erklärt Schmidtke. „Neben der direkten Betreuung betroffener Familien versuchen wir auch, ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen.“ So engagiert sich der Verein in bundesweiten Netzwerken, ist Gründungsmitglied beim Bundesverband Kindstod in Schwangerschaft und nach Geburt (BVKSG) und bietet Schulungen für Geburtskliniken im Umgang mit Sternenkindfamilien an. „Jede dritte Frau erleidet statistisch gesehen eine Fehlgeburt. Und obwohl das so häufig vorkommt, erhalten viele Familien nicht die Unterstützung, die sie eigentlich benötigen. Der Verein gibt sein Bestes, um das in unserer Region aufzufangen. Wir arbeiten rein spendenfinanziert und können jede Hilfe brauchen“, so Schmidtke. red