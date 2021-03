Elmshausen. Der Lautertaler Gemeindevertreter Stephan Degenfeld-Schonburg (BILD: Funck) ist tot. Der 63-Jährige starb am Wochenende. Degenfeld-Schonburg saß seit 2016 für die Lautertaler Bürgerliste in der Gemeindevertretung und kandidierte auch wieder für die Kommunalwahl am 14. März.

AdUnit urban-intext1

Nach dem Ausscheiden von Paul Reil aus dem Ortsbeirat von Elmshausen 2017 zog Degenfeld-Schonburg auch in dieses Gremium ein und wurde stellvertretender Ortsvorsteher. Der Diplom-Ingenieur, der aus einer alten Adelsfamilie stammte, zählte in einer turbulenten Wahlperiode zu den eher ruhigen Vertretern.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Günter Haas, würdigte Degenfeld-Schonburg als bis zuletzt engagiert. Noch am vergangenen Donnerstag habe er trotz seiner schweren Erkrankung an der Sitzung der Gemeindevertretung teilgenommen.

Auch der frühere Fraktionsvorsitzende Martin Grzebellus hob Degenfeld-Schonburgs großes Engagement hervor. Wo immer Hilfe gebraucht worden sei, habe er sich zur Verfügung gestellt. In Elmshausen habe ihm zuletzt besonders die Sanierung des alten Rathauses am Herzen gelegen.

AdUnit urban-intext2

Zuletzt meldete Stephan Degenfeld-Schonburg sich im Juni vergangenen Jahres in der Gemeindevertretung zu Wort und wetterte als Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Bensheim gegen den Vorstand des Instituts. Damals sorgte die Entscheidung der Sparkasse, keine Gewinnanteile für das Geschäftsjahr 2019 an die Kommunen auszuzahlen, für erheblichen Unmut.

Stephan Degenfeld-Schonburg steht auf dem aktuellen Wahlvorschlag der Lautertaler Bürgerliste für die nächste Gemeindevertretung auf Platz sieben. Für den Elmshäuser Ortsbeirat war er nicht mehr angetreten. Als die LBL im Dezember ihre Kandidaten hatte festlegen wollen, war Degenfeld-Schonburg bereits erkrankt gewesen.

Keine Auswirkung auf die Wahl

AdUnit urban-intext3

Aus dem Wahlamt der Gemeinde Lautertal hieß es, der Tod Degenfeld-Schonburgs habe keine Auswirkungen auf den Wahlgang. Vielmehr werde die Wahl wie geplant abgewickelt. Stimmen für den seitherigen Elmshäuser Vertreter würden ganz normal gezählt. Nach der Feststellung des Endergebnisses werde dann – sofern Degenfeld-Schonburg einen Sitz errungen hätte – anhand der Ergebnisliste der Nachrücker ermittelt. Die Stimmen gingen damit der LBL nicht verloren.

AdUnit urban-intext4

Neue Stimmzettel würden nicht gedruckt. Die Gemeindeverwaltung warnte davor, die Zettel mit Anmeldungen zu versehen, weil sie dadurch ungültig würden. tm