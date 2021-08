Elmshausen. Der TSV Elmshausen lädt seine Mitglieder zur Hauptversammlung am Freitag, 3. September, in das Festzelt am Vereinsheim ein. Auf der Tagesordnung stehen außer Berichten des Vorstandes auch Ehrungen langjähriger Mitglieder und Neuwahlen des Vorstands. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr, Anträge sind bis Freitag, 27. August, beim Vorsitzenden Andreas Ihrig einzureichen. red

