Sportkurse starten wieder

Reichenbach. Die vergangenen Hitzewochen haben so manchen etwas träge werden lassen. Der TSV Reichenbach lädt nach den Ferien wieder zu seinen Sportangeboten ein. Die Gruppen treffen sich immer in der Halle in Reichenbach.

Unter anderem gibt es dienstags um 19 Uhr Skigymnastik, mittwochs um 19.30 Uhr Rücken fit und donnerstags um 20.30 Uhr Aerobic.

Die Seniorengymnastik des TSV Reichenbach soll wieder belebt werden nachdem sie aufgrund der Corona-Pandemie pausierte und Zumba kann auch wieder als Kurs belegt werden. red