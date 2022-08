Spielplatz und Bauschutt-Anlage

Gadernheim. Zu einer Ortsbeiratssitzung lädt Gadernheims Ortsvorsteher Peter Bünau für heute, Montag, 15. August, ein. Wie er informierte, findet die Sitzung in der Heidenberghalle statt. Sie beginnt um 19.30 Uhr. Zehn Tagesordnungspunkte gilt es abzuarbeiten. Dabei geht es unter anderem um den Spielplatz im Baugebiet Schneidersfeld. Zur Diskussion steht die Beschaffung eines Tisches und zweier Bänke. Beleuchtet wird die Verkehrssituation in der Raidelbacher Straße. Peter Bünau wird über den Sachstand bei der Bauschutt-Recycling-Anlage in Kolmbach sowie über ein Bauvorhaben berichten.

Gelungen war das Kaiserturmfest, so Bünaus Bilanz. „Das Fest war gut besucht, mit den Verantwortlichen sollen Gespräche geführt werden, das Fest öfter zu veranstalten.“ Einige Themen stehen auf der Erledigungsliste, dieser gilt an diesem Abend ebenfalls die Aufmerksamkeit. jhs