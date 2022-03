Spielfest für die jüngsten Kicker in Reichenbach

Reichenbach. Am Samstag, 26. März, ist die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Reichenbach auf dem Sportplatz am Felsenmeer Gastgeber eines Fußball-Spielfests für die jüngsten Kicker. Die G-Junioren (Jahrgang 2015 und jünger) spielen in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr, die F-Junioren (Jahrgänge 2013 und 2014) von 14 bis 16 Uhr im Turniermodus. Bei den G-Junioren sind vormittags außer den Gastgebern die SG Hüttenfeld, Eintracht Zwingenberg sowie der FC 07 und die FSG Bensheim am Start.

Die F-Junioren der JSG Reichenbach spielen am Nachmittag mit Teams der Sportfreunde Heppenheim, der SG Gronau und der Jugendspielgemeinschaften Winterkasten / Kaiserturm sowie Fürth / Lörzenbach.

Gespielt wird im für diese Altersklassen speziell entwickelten Funino-Turniermodus. Dabei treten jeweils drei Spieler gegeneinander an. Auf den beiden Grundlinien stehen jeweils zwei Tore, sechs Meter davor befindet sich die Schusszone. Nur innerhalb dieser Zone dürfen Tore erzielt werden. Nach jedem Tor müssen die Teams einen Spieler auswechseln. Es gibt keinen Torwart, keine Ecken, keinen Einwurf und kein Abseits. Die Kinder sollen dadurch viele Ballkontakte haben und mit ständig neuen Spielsituationen konfrontiert werden.

Einen Schiedsrichter gibt es auch nicht. Bei strittigen Situationen sollen sich die Kinder selbst einigen. Die Spiele dauern jeweils zehn Minuten. Die JSG Reichenbach bietet Getränke und Kuchen an. Zuschauer sind willkommen. fred

