Reichenbach/Schannenbach. Die Kanaluntersuchungen am Borstein in Reichenbach und in der Krehbergstraße in Schannenbach gehen länger als geplant. Die Anordnungen für die dafür nötigen teilweisen Straßensperrungen in den Bereichen sind deshalb verlängert worden, wie es aus dem Rathaus in Reichenbach heißt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zum 30. November können die Sperrungen demnach aufrechterhalten werden. red