Reichenbach. Wegen der Anlieferung von Möbeln kommt es im Zehnesweg in Reichenbach in Höhe der Hausnummer 14 am Montag und Dienstag (7. und 8. März) zu Verkehrsbehinderungen. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. red

