Elmshausen. Wegen Arbeiten an der Kanalisation wird die Straße Am Wingertsberg in Elmshausen ab Donnerstag, 13. Oktober, für den Verkehr gesperrt. Die Baustelle befindet in Höhe der Hausnummer 23, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung weiter mitteilte.

Da es sich um eine Ringstraße handelt, kann der Verkehr von beiden Seiten bis an die Sperrung heranfahren. Fußgänger können die Baustelle passiere. red