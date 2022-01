Elmshausen. Wegen Glasfaserausbau ist in diesen Tagen die Straße am Schifferacker in Elmshausen teilweise gesperrt. Das teilt die Lautertaler Gemeindeverwaltung mit. Auch der Gehweg werde gesperrt. Die Anordnung der Beschränkung gilt bis zum 31. Dezember. red

