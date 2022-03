Sperrung am Lustgarten in Lautern

Lautern. Auf der Nibelungenstraße in Lautern laufen zurzeit Arbeiten zur Verlegung von Breitbandkabeln. Wie die Gemeindeverwaltung von Lautertal mitteilte, ist geplant, diese bis morgen (Freitag) abzuschließen.

Die Baustelle erstreckt sich zwischen den Einmündungen In den Klingen und Am Lustgarten. Der Gehweg ist gesperrt, außerdem ein Teil der Fahrbahn. Heute (Donnerstag) wird zusätzlich die Einfahrt in die Straße Am Lustgarten von der Nibelungenstraße aus gesperrt. Die Zufahrt für Rettungskräfte, Anlieferer und Anwohner ist über die Straße In den Klingen möglich. red

